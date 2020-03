Kinrooi nog meer dementievriendelijk

"Als ik merk dat een klant dement is, maak ik een geheugensteuntje", zegt Linda, die een winkel uitbaat. "Dan stop ik bijvoorbeeld het boodschappenlijstje terug in de portefeuille, zodat ze thuis kunnen nakijken of ze alles gekocht hebben. Maar het gebeurt ook dat dat niet meer lukt. Dan krijgen we de boodschappenlijst toegestopt en helpen we hen verder".