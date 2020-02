Kristof Calvo (Groen): "Het is de Vivaldi-piste proberen of het is de chaos"

Maar is zo'n Vivaldi-coalitie geen electoraal cadeau voor extreemrechts in Vlaanderen? "We moeten ons niet laten regeren door de extremen, niet ter rechterzijde en niet ter linkerzijde", zegt Kristof Calvo. "Het is mijn overtuiging dat een regering van partijen en politici die samenwerken wel tot veel dingen in staat is en ook in staat is om de sfeer in het land te veranderen."

Het argument dat de N-VA in de oppositie nog dichter tegen Vlaams Belang zal aanschurken en dus extremer gaat worden, wuift hij weg. "België is altijd een land van evenwichten: er komen hier nooit heel erg rechtse of heel erg linkse regeringen. Elke coalitie is een verhaal van evenwichten."

"Ik geloof dat een progressieve regering van die vier families het beste antwoord is op de opkomst van extremen", aldus Calvo, die er nog eens op wijst dat er 8 maand is geprobeerd om paars-geel levensvatbaar te krijgen. Vergeefs. "Nu is het de Vivaldi-piste proberen of het is de chaos. "Het is mijn overtuiging dat een progressief beleid dat verbindt en de bezorgdheid van mensen au sérieux neemt de opkomst van extremen kan stoppen."

Bekijk hieronder het gesprek met Kristof Calvo, Isabel Albers (De Tijd) en Herman Van Goethem in "De afspraak op vrijdag".