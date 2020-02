Levi Johnston, 10 jaar geleden: "Wat Sarah Palin denkt over wat ik doe, laat me helemaal koud!"

De "Playgirl"-editie met Johnston, waarvan meer dan 100.000 exemplaren gedrukt werden, lag op 22 februari 2010 in de rekken. Ook al was de verontwaardiging bij het gezin-Palin vooraf groot, toch waren de foto’s geen reden voor Johnston en Bristol Palin om niet langer aan hun relatie te werken. Zo bevestigde Johnston in maart 2010 aan RadarOnline: "Onze vriendschap groeit weer. Er is weer wat meer vertrouwen tussen ons beiden, waardoor onze relatie weer iets makkelijker wordt."

Er volgde in juli zelfs een nieuwe verloving, maar die was van korte duur. Johnston zou zich ook verontschuldigd hebben voor alles wat hij het gezin-Palin aangedaan had, maar daar kwam hij later op terug: "Ik heb nergens spijt van. Alleen van het feit dat ik mijn verontschuldigingen aangeboden heb. Want dan lijkt het alsof ik een leugenaar ben. Maar dat ben ik niet", aldus Johnston in augustus 2010 op CBS News.