Limburgers zijn de grootste autogebruikers in Vlaanderen en velen rijden te snel

Net zoals in de rest van België is ook in Limburg te snel rijden een probleem. 42 procent van de Limburgers geeft toe maandelijks te snel te rijden buiten de bebouwde kom, dat is het hoogste percentage van het land. En ook op de snelweg rijden bijna 4 op de 10 al eens te snel. Stef Willems van Vias: "We hopen dat de vele trajectcontroles die nu in het hele land en ook in Limburg geactiveerd zullen worden, de automobilisten ertoe zullen aanzetten om de maximumsnelheden wél te respecteren."