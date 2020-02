Meer Oost-Vlamingen nemen de fiets, maar te veel doen dat onveilig. Verkeerscentrum Vias: “Fietsen en drinken gaan niet samen”

Uit een grote bevraging van het verkeerscentrum Vias blijkt dat 70 procent van de Oost-Vlamingen de fiets neemt, vorig jaar was dat nog 65 procent. Maar het is niet omdat we meer en meer fietsen, dat we dat ook altijd even veilig doen, zegt Stef Willems van Vias. “42 procent van de Oost-Vlaamse fietsers rijdt wel eens tegen de rijrichting in op het fietspad en 21 procent geeft aan door het rood licht te fietsen.”

Maar Vias is het meest ongerust over het fietsen onder invloed. 57 procent van de Oost-Vlamingen fietst na het drinken van alcohol. “De alcohollimiet voor autobestuurders geldt ook voor fietsers. Dat moeten we blijven herhalen. Van de fietsers die betrokken zijn bij een ongeval, heeft meer dan de helft te veel gedronken”, zegt Stef Willems.