Aardrijkskunde in het Frans of Engels nu ook mogelijk op school voor leerlingen met autisme in Oostakker

De school polste op voorhand of er interesse was bij de leerlingen en de leerkrachten zelf. "Bij een steekproef bleek dat meer dan de helft van de leerlingen het zag zitten." De school laat de leerlingen een proeflesje volgen om de methode te leren kennen. De leerlingen kunnen dan zelf beslissen: "Ze kunnen kiezen om het vak in het Nederlands, in het Engels of in het Frans te volgen." De leerkrachten beschikken ook allemaal over een C1-taalcertificaat, dat is het 2e hoogste niveau in het Europese talenonderwijs.