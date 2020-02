Poperingse vrouwen borduren bedscene Floris ende Blancefloer

Het borduurwerk is een onderdeel van een 100 meter lang wandtapijt over Floris en Blancefloer. Dat is een liefdesverhaal over een christelijk meisje dat als slavin verkocht wordt aan de Emir van Caïro. Floris is de zoon van een Spaanse moslimkoning. Het verhaal werd 750 jaar geleden geschreven door Diederik van Assenede.

De huidige inwoners van het Oost-Vlaamse Assenede laten heel het verhaal nu borduren door borduursters in verschillende Europese landen. De borduursters uit Poperinge zijn de enige West-Vlamingen die meedoen. Ze mochten bovendien de meeste erotische scenes maken.

Floris vindt zijn Blancefloer maar de geliefden worden in bed betrapt door de Emir. Voor dat overspel riskeren ze beiden de doodstraf, maar als de Emir inziet dat de twee bereid zijn te sterven uit liefde voor elkaar, laat hij ze vrij.