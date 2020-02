Voorlopig geen verbod op behandelingen intersekse kinderen zonder inspraak, wel een infocampagne

Elke dag worden in België een vijftal baby’s geboren met een variatie in geslachtskenmerken. Dat is één op de zestig geboortes. Intersekse personen maken 1,7 procent van de bevolking uit. Dat is volgens belangenorganisatie Intersekse Vlaanderen zowat evenveel als er mensen zijn met rood haar.

Intersekse is een complex gegeven met vele tientallen variaties waarbij kinderen niet geboren worden met zuiver mannelijke of zuiver vrouwelijke geslachtskenmerken. Het kan gaan om een variatie op gebied van chromosomen, hormonen, interne of externe geslachtsorganen. Het heeft niets te maken met geaardheid.