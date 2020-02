Motorrijder (39) komt om het leven bij verkeersongeval in Merksem

In Merksem is een motorrijder vrijdagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Deurnsebaan. Die botste daar op een auto op het kruispunt net voorbij de "Brug van den Azijn". De hulpdiensten hebben nog geprobeerd de motorrijder te reanimeren, maar iedere hulp kwam te laat. Het slachtoffer is een man van 39. De familie krijgt slachtofferhulp aangeboden.

Ter hoogte van het ongeval is de Deurnsebaan in Merksem volledig afgesloten. Het verkeer wordt al vanaf de Bredabaan en Bisschoppenhoflaan omgeleid. Daardoor is er heel wat verkeershinder in de buurt.