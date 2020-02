Nieuw boek over indrukwekkend levensverhaal van jongste ondernemer van het land

De jonge Hassan wil nog steeds zijn moeder gelukkig maken, en besluit op z’n vijftiende een start-up te beginnen. “"Youthtalks" was een platform waar jongeren in debat konden gaan over verschillende thema’s.” Intussen blijft hij ijverig verder studeren, ook vandaag. “Al combineer ik mijn studies nog altijd met het ondernemerschap. Ik werk als keynote speaker voor politici en bedrijven. Ik deel mijn kennis over Brusselse jongeren, ondernemerschap en diversiteit. Omdat ik er natuurlijk middenin zit.” Zijn bijzondere verhaal is nu samengevat in een boek: “Ik ben Hassan, ondernemer van mijn leven.” “Het is fijn dat het niet zozeer over mijn levensverhaal gaat, maar vooral over mijn ervaring als jonge ondernemer. Ik heb altijd opportuniteiten gezien. Tuurlijk, misschien gaat het door mijn afkomst wat trager, maar er geraken zal me altijd lukken. Dat is ook mijn boodschap aan jongeren. Vind je geen stageplaats in Brussel? Ga dan naar Vlaanderen, of de rest van de wereld. Met die instelling zal er ergens wel een deur opengaan.”