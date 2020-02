Nieuw hotel 'De Steenberg' aan de Maasplassen in Kinrooi

De eerste plannen voor het nieuwe hotel in de Kinrooise deelgemeente Geistingen zijn al een paar jaar oud. Maar nu is het concept zo goed als klaar en over een half jaar zou met de bouw gestart worden. Het hotel zal de Steenberg heten. Het wordt het derde hotel van ondernemerskoppel Jos Franssen en Marian Henkens, ook eigenaars van de hotels De Spaenjerd en de Maaskant. Ze investeren 4 miljoen in het nieuwe hotel.

De Steenberg zal aan de ene kant zicht hebben op de jachthaven 'De Spaanjerd' en aan de andere kant op de Maasplas. "We gaan een hotel bouwen dat georiënteerd is naar het water, en daarom gaan we in V-vorm bouwen", zegt Jos. Het hotel krijgt 35 kamers. Op het gelijkvloers komt een bar met terras en een restaurant.