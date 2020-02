Van Italië tot Iran: het nieuwe coronavirus verspreidt zich verder, tweede dode in Europa

In Zuid-Korea is het aantal gevallen van het nieuwe corona fel vermenigvuldigd. Er zijn nu al 346 patiënten. De meeste daarvan wonen in Daegu, de vierde grootste stad van Zuid-Korea. Maar ook in de rest van het land is de angst voor het virus sterk toegenomen.

In de hoofdstad Seoel zijn manifestaties verboden en wordt er massaal met desinfecterend middel gespoten. Waarschijnlijk kon het virus zich in Zuid-Korea snel verspreiden omdat een besmette vrouw het virus overdroeg op anderen tijdens drukbezochte religieuze vieringen. De straten en restaurants in de stad van 2.5 miljoen inwoners zijn leeg, het gebedshuis is gesloten.