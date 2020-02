Nieuwe musical Daens in première: al 200.000 tickets verkocht

De nieuwe musical "Daens" is vanavond in première gegaan. Dat gebeurde in het pop-uptheater van Studio 100 in Puurs. De musical brengt de toeschouwers naar het einde van de 19e eeuw, toen priester Adolf Daens het opnam voor de uitgebuite textielarbeiders van Aalst. Deze nieuwe versie van de musical, twaalf jaar na de eerste, is een totaalspektakel geworden. Bekijk hierboven ons verslag van de premièreavond.