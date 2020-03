Op zoek naar familieleden van Jan van Eyck: “Ik ben langs alle kanten verwant aan de kunstschilder”

Er zijn wel meer raadsels rond kunstschilder Jan Van Eyck dan enkel de verdwijning van de Rechtvaardige Rechters. Zijn familiale geschiedenis, stamboom en afkomst lijken ook een goed bewaard geheim. Genealogen zijn er nog steeds niet uit of de man nu uit Maaseik, Arendonk of Bergeik, in Nederland, komt. Er doen zelfs verhalen de ronde over roots in Turnhout. Maria Grauwen, een Arendonkse die nu in Borgerhout woont, heeft haar eigen idee over van Eyck zijn stamboom: “Ik geloof wel dat de schilder zijn roots in Arendonk liggen. En als dat ooit bewezen wordt, zou het zomaar eens kunnen dat ik familie van hem ben.”