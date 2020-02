Buurtbewoners gerustgesteld na infomoment over opvangcentrum jonge vluchtelingen in Overijse 

Vijf jaar geleden was er ook al zo’n opvangcentrum. “Het knelpunt was toen dat de jongens fietsen kregen van vrijwilligers, maar eigenlijk geen verkeerskennis hadden. Daarom organiseren we deze keer, in samenwerking met de politie, verkeerslessen. Daarnaast wordt er nu ook gekeken naar de uitbreiding van de OKAN-klassen. Dat zijn onthaalklassen voor anderstalige kinderen. Zo kunnen de jongens ook zeker in Overijse naar school gaan. Binnen het centrum zelf brengt Fedasil de jongens bij op welke manier ze verwacht worden zich hier te gedragen en hoe ons dorp en land in elkaar zit.”