Na kerststal voor Kerstmis komt nu het houten kruis voor Pasen 

"Zoals we in de kersttijd een kerststal zetten, willen we nu met zo'n kruis duidelijk maken dat het een belangrijke periode is voor Christenen. Want het feest van Pasen is voor Christenen belangrijker dan Kerstmis. Kerstmis is natuurlijk gezelliger en ook meer gecommercialiseerd. Maar Pasen is het moment waarop Jezus aan het kruis gestorven is en is verrezen, dat is voor ons Christenen het belangrijkste feest", verduidelijkt pastoor Penne.