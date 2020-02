Vlaanderen geeft erkende vluchtelingen geen achterstallige kinderbijslag meer: "Maatregel schoot doel voorbij"

De Vlaamse regering schaft een maatregel af die de vorige regering-Bourgeois had ingevoerd. Asielzoekers van wie de asielaanvraag was goedgekeurd, kregen niet alleen vanaf hun goedkeuring kinderbijslag (tegenwoordig groeipakket genoemd), maar konden die ook opvragen voor de hele periode waarin hun aanvraag nog in behandeling was.

Een maatregel die volgens de nieuwe Vlaamse regering niet logisch en dus niet langer vol te houden is. "Mensen die naar hier komen, krijgen bed, bad, brood, begeleiding, in afwachting van een eventuele erkenning. En dat betekent dat wij hen geen bijkomende kinderbijslag meer zullen geven en dat zij dat dus ook niet meer retroactief zullen kunnen opvragen", zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). "Pas als men effectief erkend is, beginnen de normale regels die ook voor de andere mensen gelden."