Sarcofaag en altaar ontdekt onder historisch centrum Rome: "Misschien gelinkt aan stichter Romulus"

Zekerheid dat de sarcofaag aan Romulus gelinkt is, kan niet gegeven worden, zegt Evers: "De sarcofaag is leeg, er is zelfs geen deksel op. Het zou een soort van cenotaaf zijn, een heiligdom dus voor een overledene van wie men de resten niet heeft. Wat best mogelijk is in het geval van Romulus, want volgens een van de legendes is hij tijdens een storm "verdwenen", want een god geworden en ten hemel opgestegen. Volgens een ander verhaal is Romulus door de senatoren van Rome vermoord en in stukken gesneden. In beide theorieën is er geen lichaam achtergebleven, gesteld dat Romulus ook echt geleefd zou hebben."

