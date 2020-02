Europese top eindigt zonder akkoord over meerjarenbegroting, compromis van Europees president Michel niet goedgekeurd

De Europese leiders onderhandelden de hele nacht, maar zonder succes. Charles Michel voerde de zogenoemde “biechtstoelgesprekken”. Dit zijn één-op-één gesprekken met de verschillende leiders, zodat die heel open en eerlijk kunnen praten. Maar het mocht niet baten, want er werd geen akkoord gevonden. Vanmiddag werden de gesprekken opnieuw gestart, maar een vergadering waarbij iedereen opnieuw samen rond de tafel zit werd keer op keer uitgesteld.

Om tien uur vanmorgen was er een vergadering met de vertegenwoordigers van de 27 lidstaten gepland, maar die werd een hele dag uitgesteld. Uiteindelijk hebben 25 landen even voor 19 uur een gezamenlijke vergadering aangevat, maar een klein half uur later was die al afgelopen zonder resultaat.

"De voorbije dagen en weken hebben we heel hard gewerkt om een akkoord te vinden over het Europese budget. Helaas hebben we vandaag vastgesteld dat het niet mogelijk was om een akkoord te vinden. We hebben gezien dat we meer tijd nodig hebben. Dit Europese budget is een moeilijk onderwerp. Het is een moeilijke onderhandeling, zeker na de brexit en het tekort van 60 tot 75 miljard euro", reageerde Europees president Charles Michel na afloop.

Charles Michel stelt vast dat de knoop binnenkort moet doorgehakt worden. "Ik wil vanavond met nuchterheid en vastberadenheid meegeven dat we geen keuze hebben. We moeten slagen, we moeten doorgaan. We moeten nagaan op welk moment en op welke manier we kunnen doorgaan om te slagen hierover een beslissing te nemen. Zoals mijn grootmoeder zei: Als je wil slagen, moet je proberen", aldus Michel.

Bekijk de reactie van Charles Michel hier en lees voort onder de video: