Spits van Sint-Romboutstoren in Mechelen wordt gemaakt in karton 

500 jaar geleden werd de Sint-Romboutstoren in Mechelen zoals we hem nu kennen afgemaakt. In de oorspronkelijke plannen zou er ook nog een spits op de toren komen maar dat is nooit gebeurd. Om dit jubileumjaar te vieren wil Mechelen zich baseren op de oorspronkelijke plannen voor de spits om hem na te bouwen. Voorzitter van Mechelen Feest Kristof Calvo: “Als het plan helemaal lukt, wordt de toren 70 meter hoog.”

Mechelen roept al haar inwoners op om mee te bouwen aan de torenspits. Er zal aan gebouwd worden in de oude brandweerkazerne. Dat wil de stad doen met zo veel mogelijk Mechelaren. De toren wordt nagemaakt in karton. Calvo: “Na het bouwproces zal de toren een tijdje te bezichtigen zijn en nadien zullen we ook sommige elementen van de nieuwe torenspits een plek geven in onze stad.”