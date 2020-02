Staking bij Ineos Phenol in Doel komt mogelijk tot een einde

Morgen wordt duidelijk of de staking bij het chemisch bedrijf Ineos Phenol in de Waaslandhaven stopt of niet. Er is een akkoord tussen de vakbonden en de directie. Maar daar stemmen de stakende werknemers morgen dus nog over. Dan beslissen ze of de staking blijft duren. De staking begon zes weken geleden na het ontslag van een vakbondsafgevaardigde.