Vierde week op rij staking in gevangenissen tegen minimale dienstverlening: "Dit is een aanval op het stakingsrecht"

Voor de vierde week op rij legt het personeel van alle Belgische gevangenissen voor 24 uur het werk neer. Dat doen ze van donderdagavond tot vrijdagavond. De actie is opnieuw gericht tegen de minimale dienstverlening op stakingsdagen. Minister van Justitie Koen Geens wil het aantal mensen die moeten werken op een stakingsdag optrekken tot 70 procent. Dat is ongeveer een derde meer dan nu het geval is.

Dat percentage ligt te hoog volgens de vakbonden. “Wanneer twee derde van het personeel op een stakingsdag moet werken, dan val je het recht op staken aan. Het gaat dan niet meer over het garanderen van taken, want die kunnen we veilig uitvoeren met minder”, zegt Robby De Kaey van de socialistische vakbond (ACOD). “Ik denk dat het ook voor de gedetineerden beter is dat het personeel soms staakt. Zo worden problemen als overbevolking, personeelstekort of besparingen op werkingsmiddelen aangeklaagd.” De vakbonden willen nog elke vrijdag blijven doorgaan "tot de minister gehoor geeft", klinkt het bij ACOD.