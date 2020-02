Startschot van Antwerpen Leest met boekenruilontbijt

Aan bibliotheek Permeke in Antwerpen werd het startschot gegeven voor Antwerpen Leest. Dat is een nieuwe website voor mensen die van lezen houden, de zogenoemde "stadslezers". De bedoeling is om lezers tips te geven over boeken, over de beste leesplekken en ze te informeren over literaire evenementen.

De start van Antwerpen Leest werd gevierd met een boekenruilontbijt. Je nam een boek mee waar je een persoonlijke boodschap kon inschrijven en je ging naar huis met een nieuwe aanwinst voor de boekenkast.