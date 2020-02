Steeds meer gemeentes in Vlaams-Brabant verbieden confetti tijdens carnaval

In totaal geldt er in zo'n 22 gemeentes in Vlaams-Brabant een verbod op confetti. Dat is een opvallende stijging in vergelijking met twee jaar geleden, want in 2018 was confetti nog maar in een 9-tal gemeentes verboden. De voornaamste redenen voor een confettiverbod zijn het milieu en het lange opruimwerk achteraf.



In onder andere Meise, Kraainem en Diest hebben ze nog maar onlangs een confettiverbod ingevoerd. Veel verenigingen en scholen gaan op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven zoals snoepjes, knuffelbeertjes of andere gadgets om mee te gooien. In Kraainem gaan ze zelfs nog een stapje verder: op het einde van carnaval wil de gemeente onderzoeken hoeveel wegwerpplastic er gebruikt werd. Volgend jaar willen ze carnaval daar volledig plasticvrij maken.