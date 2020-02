Oekraïners keren terug uit Chinese stad Wuhan en worden onthaald door boze menigte

Sommige oproerkraaiers riepen uit dat Zelenski de teruggekeerde reizigers uit Wuhan dan maar zelf moet opvangen, als hij ervan verzekerd is dat het helemaal veilig is. "Is er dan geen andere plek in Oekraïne waar 50 mensen opgevangen kunnen worden, die verder afgelegen is en waar er geen gevaar is voor de bevolking?", vroeg een andere inwoner zich af. Een enkeling opperde zelfs dat de reizigers in Tsjernobyl konden worden opgevangen, waar in 1986 een kernramp plaatsvond.