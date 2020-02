Groeiende onrust over coronavirus in Italië: 2 coronadoden, 79 besmettingen, 10-tal dorpen in quarantaine

In Italië zijn twee mensen overleden die besmet waren met het coronavirus Covid-19. Het eerste dodelijke slachtoffer is een man van 78 jaar uit de regio Veneto, in het noorden van het land. De tweede overleden patiënt is een vrouw uit de regio Lombardije, ook in Noord-Italië, waar de meeste besmettingen geregisteerd zijn. In Europa zijn nu al drie mensen overleden die besmet waren met het nieuwe coronavirus. Opmerkelijk is dat de Italiaanse coronadoden nooit in China zijn geweest en nauwelijks contact hebben gehad met mensen die een link hebben met China.