Vlaamse ambtenaren voeren actie aan de sluis van Godsheide

De cipiers staakten vandaag voor de vierde vrijdag op rij tegen de minimale dienstverlening in de gevangenissen. Maar ook de ambtenaren van de Vlaamse Waterweg hebben het er moeilijk mee. "Een gegarandeerde dienstverlening kan, maar onder voorwaarden. Maar de praktische afspraken zijn nooit geconcretiseerd. Maar we zullen nooit boten tegen elkaar laten varen en we zullen het land nooit laten overstromen. die veiligheid hebben we toch altijd al gegarandeerd."

De militanten van de ACOD protesteren ook tegen de bijkomende besparingen door de Vlaamse overheid. "Er is genoeg bespaard. De dienstverlening van de burgers komt in het gedrang." Door de actie van de vakbond konden er in de voormiddag geen boten varen op het Albertkanaal. Ook aan een sluis op de Schelde in Oudenaarde is actiegevoerd.