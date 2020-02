Vlaamse regering en sociale partners slaan handen ineen om 120.000 extra mensen aan het werk te krijgen

Vlaanderen kent momenteel een heel lage werkloosheidsgraad en een werkzaamheidsgraad van iets meer dan 75 procent. In Europees perspectief zijn die cijfers echter de middelmaat. Bovendien raken in heel wat bedrijven vacatures niet ingevuld. Daarom hebben de Vlaamse regering en de sociale partners (de vakbonden en werkgevers) samen de ambitie om meer mensen aan het werk te krijgen.

In een gezamenlijke engagementsverklaring verbinden de Vlaamse regering en de sociale partners zich ertoe om in deze regeerperiode 120.000 extra mensen aan het werk te krijgen. Die doelstelling stond al in het Vlaamse regeerakkoord. Dat houdt in dat bovenop de verwachte tewerkstellingsgroei (het groeiende aantal banen als gevolg van de economische groei) van 26.000 extra banen per jaar, jaarlijks nog eens 11.000 extra mensen aan een job moeten worden geholpen. (De tekst gaat voort onder de tweet.)