Waarom VRT NWS wél beelden toont van Joodse karikaturen

Het redactiestatuut zegt dat schokkende beelden niet worden geweerd maar wel worden beperkt. (Artikel 61) Ze worden niet meer getoond dan nodig voor de verslaggeving. Dat betekent in de praktijk dat schokkende beelden normaal niet in trailers of coming-ups worden opgenomen. Ze worden niet onnodig herhaald of langer getoond dan nodig. Wat is lang genoeg en wat is te lang? Dat blijft een subjectieve inschatting, die in de praktijk vaak terecht­komt op de schouders van die ene journalist die de reportage maakt. Niet eenvoudig. Ook op de website worden schokkende beelden wel degelijk gepubliceerd. Maar de redactie kan bijvoorbeeld wel beslissen dat je moet klikken om ze te kunnen zien. Voor Mohammed-cartoons werd dat zo gedaan.