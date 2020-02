Professor Willem Elias over Aalst carnaval: "Als er niet gelachen wordt met een aangebrande mop, vertel geen tweede mop"

Professor Willem Elias vindt het ook geen goed idee om opnieuw Joden voor te stellen als karikaturen, met bijvoorbeeld grote haakneuzen, pijpenkrullen en een geldkist zoals vorig jaar. "Het is een basisprincipe dat je met alles en iedereen mag lachen. Als je dat doet, is het op eigen verantwoordelijkheid. Dan kun je de "weerbots" krijgen", zegt Elias in "De ochtend" op Radio 1.



Hij benadrukt dat de berichtgeving over een haatdragend Aalst niet klopt. "Carnaval is een positieve lach, een lach van de samenhorigheid waar er al eens gelachen wordt met de kleine beperkingen van de mens of van de machtigen. De rollen worden omgekeerd: de meester wordt slaaf. De lach is de schaduwzijde van de waarheid. Het basisprincipe van de carnavalist is dat er niét met miserie of leed gelachen wordt, men zou zelfs niet lachen met de Holocaust of de Bende van Nijvel (die een overval pleegde in de Delhaize van Aalst en slachtoffers maakte, red.)."