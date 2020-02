Windhoos beschadigt 7 huizen in gehucht Briegden in Lanaken: "Op nauwelijks 5 seconden was het voorbij"

De windhoos raasde op een vijftal seconden voorbij de huizen en was zeer plaatselijk. Als bewoners 20 meter verder naar links of rechts keken, was daar mogelijk geen schade. "Dat is de natuur in al zijn kracht en onvoorspelbaarheid. Voor de mensen beseften dat het gebeurde, was het al voorbij. Gelukkig zijn er geen gewonden", besluit Keulen.