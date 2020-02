Bedenker van Lego-poppetjes is overleden: "Hij laat 8 miljard kleine plastic mensen na"

Jens Nygaard Knudsen bedacht in de jaren 70 verschillende ontwerpen voor wat later de iconische "minifiguur" zou worden. In 1978 kwamen de poppetjes voor het eerst op de markt, bij Lego-sets in de reeksen "Castle", "Space" en "Town". Het revolutionaire aan de poppetjes waren de beweegbare armen en benen. Een vroeger type minifiguur had die nog niet.