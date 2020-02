Van de abdij van Orval naar het bisdom van Gent: maak kennis met de nieuwe "bisschop Lode"

Opvallend vooral: een abt. Heel wat statistisch gegoochel is intussen gepasseerd, maar het is zo dat Van Hecke de eerste Belgische monnik is die bisschop wordt. In heel de kerkelijke geschiedenis zijn er 8 monniken in dat geval, waarvan 4 nog in leven. Bovenal is hij de eerste trappistenabt ooit (en dat heeft te maken met het bier en de abdij, ja) die bisschop wordt. De Belgische Kerk pakt(e) uit met een absolute primeur, met de zegen van paus Franciscus.



Van Hecke was benoemd, zijn wijding wachtte tot nu, intussen bleef hij in zijn gemeenschap in Orval. Pas vanaf nu doemt zijn échte werk als bisschop op.