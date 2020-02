Twee mannen betrapt bij diefstal van geldzakken in Koninklijke Munt, derde dader kon ontsnappen

“Twee mannen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag binnengedrongen in een gebouw langs de Pachecolaan in Brussel. Ze gingen aan de haal met verschillende geldzakken, gevuld met muntstukken. Het alarm is onmiddellijk in werking getreden en de politie kon snel twee verdachten arresteren. Ze hadden de buit nog bij zich", zegt Denis Goeman van het Brusselse parket.

“Het gaat niet om een gewapende overval, maar om een diefstal met braak in de Koninklijke Munt", aldus het parket. Het gaat dus niet om een inbraak bij de Nationale Bank, zoals eerder foutief werd meegedeeld. De twee verdachten werden na verhoor vrijgelaten, maar moeten zich op 5 maart al verantwoorden voor de correctionele rechtbank. "De verdachten zijn niet gekend voor zware feiten", aldus nog Goeman.

Mogelijk is er ook nog een derde dader betrokken bij de diefstal, laat de Brusselse politie weten. “Toen onze inspecteurs ter plaatse kwamen, zeiden veiligheidsagenten hen dat ze iemand hadden zien vluchten. De politie doorzocht het hele gebouw en kon twee daders op heterdaad betrappen. Maar mogelijk is er dus nog een derde dader betrokken. Of die ook een deel van de buit kon meenemen, is nog niet duidelijk.”