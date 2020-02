Honderden mensen betuigen steun aan klokkenluider Julian Assange in protestmars Londen

Assange leefde ondergedoken bij vrienden en op luchthavens en ambassades sinds hij in 2010 in het vizier kwam van de Amerikaanse overheid. Het Pentagon wilde Assange spreken over het lekken en publiceren van een video met de naam "Collatoral murder", waarin te zien is dat een Amerikaanse gevechtshelikopter in 2007 in Irak 12 Iraakse burgers en enkele journalisten van het Britse persbureau Reuters om het leven bracht.