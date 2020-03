Kankerverwekkende ballonnen en rookmelders die niets melden: 2 op de 3 spullen bij AliExpress of Amazon zijn onveilig

Na de tests werden de webshops op de hoogte gebracht van de slechte resultaten, met de vraag om de betrokken producten van de webshop te verwijderen. Soms gebeurde dat ook effectief, in andere gevallen kwam er geen antwoord of gaven de bedrijven aan dat er voor hen geen probleem was.

"Het is wel verontrustend dat bij latere controles soms bleek dat de onveilige producten gewoon weer beschikbaar waren", zegt Test Aankoop. "Of dat er gelijkaardige onveilige producten in de plaats komen." De problematiek is dus hardnekkig.