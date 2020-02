Verloren oud koninkrijk ontdekt dat mogelijk rijk van koning Midas verslagen heeft

Onderzoekers en studenten van het befaamde Oriental Institute (OI) van de University of Chicago waren vorige zomer, samen met Turkse en Britse collega's, in Centraal Anatolië een site aan het onderzoeken die Türkmen-Karahöyük heet. Op een bepaald ogenblik zei een plaatselijke boer hen dat hij een 'grote steen met vreemde inscripties' had gezien toen hij de vorige winter een irrigatiekanaal aan het uitbaggeren was.

"We renden er recht naar toe, en we konden zien dat het nog steeds uit het water stak. We sprongen dus meteen in het kanaal en waadden rond tot aan ons middel in het water", zei assistent professor James Osborne van het OI. "Het was onmiddellijk duidelijk dat het oud was en we herkenden het schrift waarin de tekst geschreven was: Luwisch, de taal die in de Brons- en de IJzertijd in het gebied gebruikt werd."

De tekst op de steen pocht over de koning van een stad die Frygië verslagen had, het koninkrijk dat geregeerd werd door de legendarische koning Midas die in staat was alles wat hij aanraakte in goud te veranderen.

Osborne zei dat het er naar uitziet dat de stad op haar hoogtepunt zo'n 120 hectare besloeg, wat haar een van de grootste oude steden uit de Brons- en IJzertijd in Turkije zou maken. De onderzoekers weten nog niet wat de naam van het koninkrijk was, maar Osborne zei dat de ontdekking 'revolutionair nieuws' voor het vakgebied was.

"We hadden geen idee dat dit koninkrijk bestond. In een flits hadden we enorm belangrijke, nieuwe informatie over het Midden-Oosten in de Bronstijd", zei Osborne, een archeoloog die gespecialiseerd is in onderzoek naar de uitdrukking van politieke autoriteit in steden uit de IJzertijd.