Open VLD klaagt gemeentelijke "pestbelastingen" aan, VVSG nuanceert: "Lokale belastingen zijn belangrijk voor gemeenten"

Een belasting op broodautomaten. Of op pylonen en masten. Een tax op nachtwinkels of op taxidiensten. Of een belasting op "drijfkracht" die nog stamt uit de 19e eeuw met zijn stoommachines. Vlaamse gemeenten mogen zelf beslissen op welke manier ze ondernemers in hun gemeenten belasten. En volgens Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde overdrijven ze daarmee.

"Ondernemers betalen al heel veel belastingen. Nationaal zijn die de laatste jaren al gedaald, maar er zijn ook lokaal veel belastingen voor onze kmo’s en winkels," zegt Vande Reyde in "De ochtend" op Radio 1. Ik vind dat gemeenten de vrijheid moeten houden om eigen belastingen te heffen, maar ik vraag of ze eens nadenken hoe ze die taksen kunnen vereenvoudigen en verlagen. Lokale autonomie is heel belangrijk, maar er zijn wel héél veel belastingen en dat is voor ondernemers administratief ook lastig."

Vande Reyde is zelf schepen in Diest en geeft daar naar eigen zeggen het goede voorbeeld. "We zijn in Diest van 8 lokale bedrijfsbelastingen naar 4 gegaan. En we hebben ook een vrijwillige belasting geheven: handelaars dragen daarmee bij maar kunnen ook zélf mee beslissen wat er met dat geld gebeurt. Een aanrader, vind ik."