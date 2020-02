Rivalen vormen eenheidsregering, burgeroorlog in Zuid-Soedan misschien eindelijk voorbij

Zuid-Soedan werd pas in 2011 onafhankelijk van de rest van Soedan. Hiermee kwam een eind aan een bloedige oorlog met het regime in Khartoem die decennialang had geduurd.

Maar de onafhankelijkheid bracht geen vrede, want in 2013 ontsloeg president Kiir Machar als vicepresident omdat die een staatsgreep zou hebben willen plegen. Het gevolg was een nieuwe burgeroorlog die deze keer langs een etnische breuklijn liep. De Dinka-stam van Kiir en de Nuer-stam van Machar leefden overigens al langer op gespannen voet. Ondanks het vredesakkoord blijft het wantrouwen tussen beide leiders groot.

Door de burgeroorlog van de afgelopen jaren is Zuid-Soedan weggezakt in een diepe humanitaire crisis. Er is niet alleen een enorm vluchtelingenprobleem , maar het land heeft ook een belabberde infrastructuur: er zijn nauwelijks goed berijdbare wegen en de overgrote meerderheid van de bevolking buiten de steden heeft geen toegang tot elektriciteit of drinkbaar water. 82 procent van de bevolking moet leven met minder dan 1 dollar per dag, 70 procent van de kinderen heeft geen toegang tot onderwijs en 65 procent van de bevolking is analfabeet.