Scholen in twee Iraanse steden dicht wegens coronavirus, veel nieuwe besmettingen in Zuid-Korea

Niet alleen in Italië, ook in Iran en Zuid-Korea zijn nieuwe besmettingen met het coronavirus Covid-19 opgedoken. In Zuid-Korea is zelfs sprake van een forse toename, waardoor het aantal besmettingen intussen op meer dan 400 staat. Ook in Iran is het aantal corona-gevallen verontrustend toegenomen. Daar zijn intussen al vijf mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In twee Iraanse steden blijven de scholen en universiteiten gedurende enkele dagen dicht.