Aantal coronabesmettingen blijft stijgen in Zuid-Korea, alarmniveau naar hoogste peil

Daarvan zijn 76.936 gevallen vastgesteld in China (waar ook nog 5.365 worden beschouwd als "verdacht"). De Chinese president Xi Jinping heeft het coronavirus vandaag "de grootste gezondheidscrisis in China sinds 1949 (het jaar waarin de Volksrepubliek China ontstond, nvdr.)" genoemd.



"Het is een crisis die ons zwaar op de proef stelt", zei Xi nog. Hij maakte ook de vergelijking met het SARS-virus, dat in 2002 ook al in China uitbrak en daar 650 dodelijke slachtoffers maakte. In vergelijking met SARS is Covid-19 "erg moeilijk te voorkomen en te controleren", zei Xi.

De president gaf ook toe dat het coronavirus een sterke impact zal hebben op de Chinese economie en maatschappij, maar hij maakte zich sterk dat die impact alleen op korte termijn zal worden gevoeld.