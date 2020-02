Aantal traditionele plantaardige middelen werkt uitstekend tegen lymeziekte

De ziekte van Lyme, die ook lymeborreliose genoemd wordt, is de meest voorkomende vectorziekte in het noordelijk halfrond. Een vectorziekte is een ziekte die voor haar verspreiding deels of volledig afhangt van vectoren, ongewervelde organismen zoals muggen, vliegen, teken of vlooien die ziekteverwekkers of parasieten overbrengen van de ene gastheer naar een andere.

In dit geval gaat het om schapen- of hertenteken die, vooral in het onvolwassen, nog niet geslachtsrijpe nimf-stadium, de bacterie Borrelia burgdorferi en een aantal nauw verwante soorten overbrengen op de mens.

Momenteel worden er in Europa zo'n 65.000 nieuwe besmettingen per jaar gemeld en in de VS meer dan 300.000. Die aantallen gaan in stijgende lijn door de opwarming van de aarde en het uitbreiden van de voorsteden met meer groen en dus ook meer teken.

De standaardbehandeling van lymeziekte, een antibioticakuur van 2 tot 4 weken, is niet altijd effectief: minstens 10 tot 20 procent van de behandelde patiënten blijft na de behandeling nog symptomen vertonen.

Patiënten met de ziekte van Lyme in een laat stadium kunnen veel verschillende symptomen vertonen, waaronder vermoeidheid, pijn in de gewrichten, geheugenproblemen, verlamming in het gezicht, constante pijn, een stijve nek, hartkloppingen en erge hoofdpijn. Het ontdekken van nieuwe behandelingen tegen de ziekte van Lyme is dan ook erg belangrijk.