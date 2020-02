Derde corona-dode en al zo'n 150 besmettingen in Italië, scholen gaan dicht, carnaval van Venetië ingekort

In Italië is een derde persoon overleden die besmet was met het coronavirus Covid-19. Er zijn intussen al zo'n 150 besmettingen geregistreerd in Italië. Op verschillende plaatsen in Noord-Italië ligt het openbare leven grotendeels stil om te vermijden dat het aantal besmettingen oploopt. Ook het wereldberoemde carnaval van Venetië stopt twee dagen eerder dan normaal. Oostenrijk heeft vanavond een trein van Venetië naar München tegengehouden aan de grens omdat er twee reizigers aan boord koorts zouden hebben.