Angst voor coronavirus: Oostenrijk legt treinverkeer van en naar Italië voor enkele uren stil

Oostenrijk had een trein uit Venetië tegengehouden aan de Brennerpas omdat twee Duitse vrouwen in de trein koorts hadden. Bedoeling was om eventueel besmette passagiers tegen te houden. Onnodig, zo bleek: de twee vrouwen testten negatief voor het coronavirus.

Zo'n 500 passagiers zaten vast op de trein. Maar die zal "spoedig" vertrekken, laat de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer vanavond weten. Maandag zal het treinverkeer weer normaal kunnen verlopen, klinkt het.