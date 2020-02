Belgische skibus botst op spookrijder in Duitsland: één dode, twee gewonden

De autocar van reisbureau Reizen Lauwers uit Boechout was op de terugweg naar België vanuit de skigebieden in Italië en had daar vakantiegangers naartoe gebracht. In de Belgische bus zaten 32 passagiers, uitsluitend buschauffeurs. Het ongeval vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag, iets voor drie, in de buurt van de Duitse stad Mainz. De bus kon een aanrijding met een spookrijder niet vermijden. De 29-jarige spookrijder kwam daarbij om het leven. Twee inzittenden van de bus, de chauffeurs die vooraan zaten, raakten gewond. Zij zaten gekneld, en werden door de hulpdiensten bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.

Zeven andere inzittenden van de bus raakten lichtgewond. Ze werden ter plaatse behandeld of in het ziekenhuis gecontroleerd maar zijn intussen alweer in België.

"De twee gewonden zijn nog in het ziekenhuis. Eén van hen, de buschauffeur die aan het stuur zat, raakte zwaargewond. Hij zou in een kunstmatige coma worden gehouden. De toestand van de medechauffeur is stabiel, hij blijft ter observatie in het ziekenhuis", zegt Patrick Westelinck van de Belgische federatie van Autocar en Autobusondernemers (FBAA).

De twee gewonde chauffeurs reden voor Reizen Lauwers in Boechout. Mensen die een skireis geboekt hebben bij Reizen Lauwers zullen naar verluidt geen hinder ondervinden van het ongeval. Hun reizen gaan gewoon door zoals gepland.