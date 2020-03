Bleef Brusselse stadsbende die minderjarige meisjes zou hebben geprostitueerd te lang buiten schot?

Op 30 januari 2020 heeft Marijke Dillen (Vlaams Belang) over dit dossier ook al een vraag gesteld in het parlement aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "U gaat nu in op een concreet geval en in principe mag ik daar geen antwoord op geven," reageerde Geens toen. "Ik kan alleen hopen dat mijn algemene antwoord betrekking heeft op hetzelfde geval. Ik heb uw vragen en informatie voorgelegd aan het parket-generaal en het parket van Brussel. Zij ontkennen met klem dat het parket geen gepaste acties zou hebben ondernomen."

Child Focus legt de laatste hand aan een dossier over de problematiek van tienerpooiers in de hoofdstad. Dat wordt zeer binnenkort voorgesteld. Alles wijst erop dat de problematiek onderschat blijft. Een dossier als dit lijkt die conclusie te bevestigen.

In "Terzake" bevestigt Heidi De Pauw van Child Focus dat Child Focus een klacht met burgerlijke partijstelling heeft gedaan bij de onderzoeksrechter in dit dossier. "België heeft op papier een heel goede regeling voor de erkenning van slachtoffers van mensenhandel, maar dat is in dit geval niet gebeurd. Seksuele uitbuiting van minderjarigen kunnen we niet anders dan mensenhandel noemen", zegt De Pauw.

"Het lijkt dat de informatiedoorstroming en de gecoördineerde aanpak niet plaatsgevonden heeft. Anderzijds is er ook een probleem van bewustzijn. Heel vaak gaat het om meisjes met een problematische achtergrond. Die worden als lastpakken, weglopers of hoertjes bekeken, waardoor men niet de klik maakt naar georganiseerde mensenhandel."

