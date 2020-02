Carnavalstoet Zichem afgelast door stormweer: "Veiligheid staat voorop" 

Na overleg met de brandweer, de politie en de organisatoren, besliste burgemeester Manu Claes (CD&V) van Scherpenheuvel-Zichem om de carnavalstoet in deelgemeente Zichem af te lassen. "Er wordt stormachtig weer verwacht met veel regen en rukwinden tot 90 per uur en meer. Met dit weer kan de veiligheid van deelnemers en bezoekers niet gegarandeerd worden. Het risico is te groot. Veiligheid staat voorop", aldus de burgemeester.

De carnavalstoet in Zichem is een initiatief van de Zichemse Carnavalvrienden, dit jaar zou het de veertigste editie zijn. Voor de stoet werden 38 groepen uit Oost-Brabant verwacht. Als nieuwe datum wordt nu 22 maart voorgesteld, maar dat moet nog officieel worden beslist. De organisatie gaat vandaag gezellig wat eten in plaats van te feesten.