Geen carnavalstoet in Oostduinkerke, andere stoeten in West-Vlaanderen gaan door

De brandweer kreeg vanmorgen opvallend veel oproepen binnen vanuit Oostduinkerke. Zo waaide er bijvoorbeeld een dak weg. "De hulpdiensten verwachtten ook windstoten tot 110 kilometer per uur. In de zijstraten is er enorm veel wind. De karren die de mensen maakten zijn tijdelijke karren. Waar niet alles goed vasthangt", zegt schepen van Feestelijkheden Dorine Geersens (Lijst Burgemeester). "Rond een uur of drie begon het hevig te waaien en te regenen, dus was het de goede beslissing."

De gemeente zit deze week nog samen om te beslissen of de stoet op een ander moment wel kan doorgaan. Elk café in Oostduinkerke kreeg een gratis vat zodat de carnavalisten toch konden feesten tot in de late uurtjes.