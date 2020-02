DE FOYER #22: over Aalst Carnaval, de federale onderhandelingen met Geert Bourgeois en West Side Story

Op zondag 23 februari zijn alle ogen gericht op Aalst Carnaval. Zijn de joodse karikaturen nu uitingen van Jodenhaat of is dit gewoon een uiting van Aalsterse carnavalsgekte? We verwelkomen de Israëlische ambassadeur Emmanuel Nahshon en Aalsters cultuurschepen Aalst, Jean-Jacques De Gucht (Open VLD).



De politieke week begon en eindigde met harde uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever aan het adres van PS-voorzitter Paul Magnette. Een gesprek met Geert Bourgeois, Europees Parlementslid voor N-VA en gewezen preformateur.



En donderdag ging de langverwachte nieuwe versie van West Side Story in première op Broadway, in een regie van Ivo van Hove en voor het eerst in een nieuwe choreografie door Anne Teresa De Keersmaeker. De choreografe is net terug uit New York en kwam meteen naar De Zevende Dag.