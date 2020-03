Overlevingskansen na kanker stijgen sneller: 7 op de 10 nog in leven na 3 jaar

Van alle kankers maakt longkanker nog altijd de meeste slachtoffers. Van wie in 2016 een diagnose kreeg, is drie jaar later 29 procent in leven. "Dat is geen hoog cijfer, maar in de overlevingskansen na longkanker is wel de grootste winst geboekt", weet Nancy Van Damme. Want van wie in 2004 longkanker kreeg, was drie jaar later maar 19 procent in leven.